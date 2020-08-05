ميسي: كاسياس منافس شريف

أشاد ليونيل ميسي، قائد برشلونة، بتاريخ الحارس إيكر كاسياس، بعد إعلانه الاعتزال نهائياً، مؤكداً أن كرة القدم ستفتقد أحد أبرز المؤثرين فيها.

وقال الأرجنتيني في تصريحات نقلتها صحيفة "أس" الإسبانية: "دخل كاسياس تاريخ كرة القدم منذ فترة طويلة، فاز بكل شيء مع الفرق والمنتخبات، لذلك سيظل في الذاكرة".

وأكد نجم البارسا أن قائد ريال مدريد السابق، كان منافساً شريفاً، استمتع بمواجهته لعدة سنوات، مع حفاظه على الاحترام المتبادل بين الطرفين.

يذكر أن "القديس" سيتولى منصب استشاري داخل ريال مدريد، بعد موافقته على العمل مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي.