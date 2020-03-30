ميسي: لاعبو برشلونة خفضوا 70% من أجورهم

أعلن النجم ليونيل ميسي، استعداد لاعبي برشلونة لتخفيض جزء كبير من رواتبهم، حتى يتمكن موظفو النادي من الحصول على أجورهم كاملة، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد الأرجنتيني في بيان نشره عبر حسابه الخاص على "إنستغرام" أن جميع اللاعبين وافقوا على تخفيض أجورهم بنسبة 70%، مع استمرار توقف النشاط الحالي.

وقال ميسي في البيان: "لم يعد الأمر يمثل لنا مفاجأة بوجود أشخاص في النادي يحاولون وضعنا تحت الأضواء وإضافة ضغوطات علينا للقيام بما نريده بالضبط.

"حان الوقت للإعلان أنه إلى جانب تخفيض أجورنا بنسبة 70% في فترة الطوارئ، سنساهم أيضاً في ضمان حصول موظفي النادي على 100% من أجورهم، طالما أن الوضع الحالي لم يتغير.

"السبب وراء عدم إعلاننا لذلك، هو حاجتنا لإيجاد حلول حقيقية لمساعدة النادي، وكل من تأثر بهذا الوضع".

في نفس السياق، نشر لويس سواريز، مهاجم برشلونة، نفس البيان عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، مؤكداً تضامنه مع باقي اللاعبين في محنة الفريق.