ميسي: لا أمانع بتناول العشاء مع رونالدو

أشاد ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، بسوق انتقالات أتلتيكو مدريد ويوفنتوس كما تحدث عن العشاء المتوقع مع كريستيانو رونالدو.

رونالدو دعا ميسي في حفل توزيع جوائز الأفضل في أوروبا لتناول العشاء سوياً مؤكداً أن الثنائي سيطر على كل شيء في عالم كرة القدم خلال السنوات الماضية.

وقال ميسي في حوار مع صحيفة "سبورت" الإسبانية: "لا يوجد أي مشكلة مع رونالدو، قلت مراراً أن علاقتنا جيدة، ربما لسنا أصدقاء لكن هذا أمر طبيعي لكوننا لم نتشارك غرفة خلع الملابس ولا نلتقي سوى في الحفلات وبعض المباريات.

"لا أعرف إن كان هناك عشاء كما قال رونالدو لأننا نعيش في مدينتين متباعدتين وكل منا لديه التزاماته، ولكن لو حدث ذلك فبالطبع لن أرفض وسأكون حاضراً".

وعلق أفضل لاعب في العالم 5 مرات على سوق الانتقالات بقوله: "أعتقد أن أغلب الفرق دعمت بصورة جيدة ووقعت مع صفقات مميزة وهناك من قام بثورة مثل أتلتيكو مدريد وحتى ريال مدريد جلب عدد من اللاعبين المميزين. يوفنتوس قام بسوق انتقالات رائع وكذلك مانشستر سيتي.

"لا يمكن التضحية بالدوري للفوز بالأبطال. أعلم أننا بدأنا الليغا بصورة سيئة، لكننا نستطيع تغيير كل شيء. نحن نرغب في حصد كل الألقاب، بالطبع يهمني كثيراً التتويج بالتشامبيونز ليغ لأن الفريق لم يحققها منذ فترة طويلة ونستحق رفع الكأس مرة أخرى ولكن هذا لا يعني أبداً تجاهل الدوري".

وكان ميسي قد أكد رغبته عودة نيمار إلى النادي الكتالوني كما كشف عن طبيعة الإصابة وموعد عودته للملاعب.