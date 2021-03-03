ميسي لا يتدرب على الركلات الحرة

يعد النجم ليونيل ميسي من أفضل من يجيدون تسديد الركلات الحرة، وقد سجل منها 46 هدفاً على امتداد مسيرته الطويلة مع برشلونة، لكن المفاجأة التي كشفها نيلسون سيميدو ظهير البارسا الأيمن السابق ولاعب ولفرهامبتون حالياً، أن الأرجنتيني لا يتدرب على هذه المهارة خلال الحصص التدريبية.

وقال البرتغالي لصحيفة «تيليغراف» البريطانية أن "ليو" ليس من نوعية اللاعبين الذي يقضون أوقاتاً طويلة في التدريب على تسديد الركلات الحرة، وإنما يترك موهبته وحدها تتحدث، عندما يسدد الكرة.

وأوضح سيميدو: "طوال 3 سنوات أمضيتها معه في برشلونة، لم أشاهده على الإطلاق يسدد ركلة حرة في التدريب، ولا حتى ليلة المباراة، إنه لاعب لا يصدق.

"اعتدنا في التدريبات على تسديد الكرة من مسافات بعيدة، لكن ميسي لم يسدد مطلقاً ركلة حرة، فالأمر بالنسبة له يتعلق بموهبة فطرية طبيعية، يتمتع بها دون غيره".

واعترف سيميدو بأنه كان يقف وراء ميسي عند تسديد الركلة الحرة الشهيرة أمام ليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال منذ عامين، والتي انتهت بفوز البارسا 3-0، وعلق قائلاً: "لا أجد الكلمات الكافية لوصف ما فعله ميسي".