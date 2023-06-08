ميسي: لم أكن سعيداً في باريس سان جيرمان

اعترف الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي أنه لم يكن سعيداً خلال الموسمين اللذين قضاهما في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وسينتقل "ليو" إلى إنتر ميامي الأميركي خلال الأيام القادمة بعد عامين مع النادي الباريسي لم يقدم خلالهما ما كان متوقعاً.

وكان الأرجنتيني يحلم بالرجوع إلى برشلونة الذي قضى معه معظم سنوات مسيرته وحقق في صفوفه إنجازات تاريخية، لكن وضعية البارسا الاقتصادية الصعبة حالت دون تقدم النادي بعرض مناسب.

ماذا قال ميسي عن مسيرته مع باريس سان جيرمان؟

صرح النجم المخضرم لصحيفتي "موندو ديبورتيفو" و"سبورت" الإسبانيتين: "قضيت عامين كنت فيهما غير سعيد من الناحية الشخصية، ولم استمتع بالأوضاع.

"مررت بشهر غير عادي مع منتخب الأرجنتين حين فزنا ببطولة كأس العالم.

"لكن باستثناء ذلك، كانت فترة في غاية الصعوبة، أريد أن أعود للاستمتاع بوقتي، وأن أقضي وقتاً سعيداً رفقة عائلتي وأولادي بشكلٍ يومي."