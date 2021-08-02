ميسي لن يتدرب مع برشلونة إلا بعد تجديد عقده

لن يتمكن ليونيل ميسي من التدرب مع زملائه في فريق برشلونة إلا بعد التوقيع على عقد جديد.

وانتهى عقد الأسطورة الأرجنتينية مع نهاية يوليو الماضي، وبات الهداف التاريخي للبارسا لاعباً حراً منذ ذلك الحين.

ورغم موافقته على عقد جديد لمدة خمسة مواسم مع النادي الكتالوني وفقاً لما نقلته صحيفة "سبورت" الإسبانية مؤخراً، إلا أنه لم يوقع رسمياً بعد نظراً لحاجة الإدارة لبيع أو إعارة لاعبين من الفريق.

ويقضي "ليو" حالياً الأيام الأخيرة من عطلته في آيبيزا بعد قيادة منتخب بلاده للفوز ببطولة كوبا أميركا 2021 الشهر الماضي.

ويعمل جميع الأطراف على إتمام التعاقد بأسرع وقت ممكن، حتى يتمكن اللاعب من الانخراط في التدريبات علماً بأن البارسا يخوض مباراته الأولى في الدوري الإسباني منتصف الشهر الجاري.

يذكر أن برشلونة مطالب بتخفيض مجموع أجور لاعبيه حتى يتمكن من تسجيل صفقاته الجديدة هذا الصيف.