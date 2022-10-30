ميسي لن يرحل عن باريس في يناير

قال بين جايكوبز صحفي شبكة "سي بي إس سبورتس" أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لن يرحل عن باريس سان جيرمان خلال سوق الانتقالات الشتوي في شهر يناير القادم.

وأكد الصحفي أن "ليو" مستمر في ملعب بارك دي برانس حتى نهاية الموسم بالتأكيد، إلا أنه سيقرر مصيره المستقبلي بعد نهائيات كأس العالم قطر 2022.

ميسي باقي مع باريس حتى نهاية الموسم على أقل تقدير

وحتى لو رفض الأسطورة الأرجنتينية تمديد عقده مع النادي الفرنسي، سيبقى اللاعب في صفوف سان جيرمان حتى الصيف المقبل موعد انتهاء الاتفاق الحالي المبرم بين الطرفين.

ويتألق صاحب الـ 35 عاماً في صفوف باريس سان جيرمان حالياً حيث سجل الموسم الحالي 12 هدفاً وصنع 13 هدف آخر في 17 مباراة بجميع المسابقات.