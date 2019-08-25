ميسي مرشح للمشاركة في مباراة برشلونة أمام خيتافي

تلقى برشلونة أخباراً سارة بشأن هدافه ليونيل ميسي، رغم تأكد غيابه عن مواجهة ريال بيتيس ضمن المرحلة الثانية من الدوري الإسباني.

الأرجنتيني خرج من قائمة البارسا للمباراة الثانية على التوالي في الليغا.

وكشف موقع "جول" أن ميسي لا يعاني من أي إصابة إضافية ولن يتم إصدار أي تقرير حول الحالة الصحية للاعب، إلا أن طبيب البلاوغرانا فضل منحه الراحة.

وسيعود "البرغوث" إلى التدريبات الجماعية لمواجهة خيتافي الأسبوع القادم وقد يبدأ اللقاء يومها أساسياً.

يذكر أن برشلونة خسر أول مباراة له في الدوري الإسباني أمام أتلتيك بلباو بهدف نظيف.