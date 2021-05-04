ميسي مع برشلونة لموسمين ثم الرحيل للولايات المتحدة

كشفت وسائل إعلامية صباح الثلاثاء تفاصيل اجتماع ليونيل ميسي قائد برشلونة مع الرئيس جوان لابورتا، إذ سيقدم الأخير عرضاً مميزاً للنجم الأرجنتيني من الناحيتين الرياضية والاقتصادية، على أن ينهي "ليو" مسيرته في الولايات المتحدة الأميركية.

وقالت قناة "تي في 3" الكتالونية المقربة من النادي أن ميسي تناول الغداء مع لابورتا بعد انتخاب الرئيس مباشرة، وطلب منه تقديم عرض مميز للاستمرار مع البارسا.

وزادت: "يريد ميسي البقاء في برشلونة حتى كأس العالم 2022 حتى يكون جاهزاً للمنافسة على أعلى مستوى، بعدها سينتقل إلى ميامي لإنهاء مسيرته، وعقب ذلك يمكنه العودة إلى برشلونة في منصب إداري أو كسفير للنادي".

وأكدت القناة أن أجواء التفاؤل في برشلونة بشأن استمرار ميسي زادت بشكل ملحوظ، وأن اللاعب ذاته بات أكثر اقتناعاً ببقائه.

وفجر الأرجنتيني مفاجأة من العيار الثقيل الصيف الماضي عندما طلب الرحيل عن برشلونة إثر خلافات مع الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو الذي استقال في نهاية المطاف، علماً بأن عقده سينتهي آواخر الشهر القادم.