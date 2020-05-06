ميسي ملك الركلات الثابتة في أوروبا ورونالدو ثانياً

احتل ليونيل ميسي صدارة مسددي الركلات الحرة في الدوريات الأوروبية الكبرى، منذ موسم 2006-2007 حتى الآن، بعد تسجيله 35 هدفاً منها.

وجاء كريستيانو رونالدو في المركز الثاني برصيد 29 هدفاً، بعد تراجع رصيده التهديفي من الركلات الثابتة في المواسم الأخيرة، منذ انتقاله إلى يوفنتوس.

وتواجد في المركز الثالث أندريا بيرلو نجم ميلان ويوفنتوس الأسبق، الذي أحرز 16 هدفاً قبل اعتزاله، وفق الإحصائية التي نشرتها شبكة "سكاي سبورت" ألمانيا، الثلاثاء.

وتساوى مع بيرلو كل من ميراليم بيانيتش وخوان آرانغو برصيد 16 هدفاً.