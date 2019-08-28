ميسي مهدد بالغياب لشهر إضافي بداعي الإصابة

تجددت إصابة ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، صباح الأربعاء، مما قد يؤجل عودته للملاعب.

وخرج "ليو" من قائمة البارسا للمباراة الثانية على التوالي ضمن الدوري الإسباني.

وكشفت إذاعة "راك 1" أن "ليو" لن يتواجد في قائمة برشلونة لمواجهة أوساسونا ضمن المرحلة الثالثة بعد تجدد الإصابة.

وأكدت الإذاعة أن صاحب الـ 32 عاماً لن يشارك أمام أوساسونا وفالنسيا وغرناطة وفياريال.

وأشارت القناة الثالثة الكتالونية إلى أن الإصابة أقل خطورة مما يبدو وأن استبعاده من لقاء أوساسونا سيكون احترازياً.

وأوضحت أن ميسي لن ينضم لمعسكر منتخب الأرجنتين وسيتم إعداده بدنياً حتى يكون قادراً على العودة أمام فالنسيا.

من جانبه، نفى الطاقم الطبي لبرشلونة انتكاسة ميسي أو تجدد إصابته، رغم أنه مستمر في تدريباته وأن الهدف من إراحته ضمان إتمام عملية تعافيه بصورة كاملة.

ولم يشارك الهداف التاريخي في أي مباراة بقميص برشلونة منذ خسارة كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا.