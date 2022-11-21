ميسي: مواجهة السعودية لن تكون سهلة

توقع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أن مواجهة منتخب بلاده غداً الثلاثاء أمام خصمه السعودي لحساب المجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم قطر 2022 ستكون صعبة.

ويقود "ليو" الفريق الذي فاز بلقب كوبا أميركا حين يفتتح مشواره في مونديال قطر بمواجهة مهمة أمام منتخب السعودية.

ماذا قال ميسي عن مباراة الأرجنتين والسعودية ؟

أكد صاحب الـ 34 عاماً في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي على هامش اللقاء: "أنا مستعد بدنياً ولا أعاني من أي مشكلة.

"ما تناقلته بعض الصحف عن غيابي شائعات لا أساس لها، هذه البطولة مختلفة بالنسبة لي لأنها قد تمثل آخر فرصة أمامي للفوز بكأس العالم.

"لم نحظ بالوقت الكافي للإعداد لكن اللاعبين في حالة بدنية ونفسية جيدة.

"نتوقع مواجهة صعبة أمام منتخب السعودية، ستكون الأولى للعديد من لاعبي الأرجنتين في بطولات كأس العالم، يجب أن ندخلها بكامل التركيز خصوصاً في البداية، وعلينا أن نحترم الخصم.

"سنقدم كل ما في جعبتنا أمام السعودية، نريد أن نستهل كأس العالم بشكلٍ جيد مع الأخذ بعين الاعتبار بأن البدايات تكون متوترة عادة".