ميسي نادم على عدم طلب قميص "الظاهرة" رونالدو

أقر ليونيل ميسي، قائد برشلونة، أنه نادم على عدم طلب قمصان من لاعبين واجههم في بداياته، معدداً من بينهم "الظاهرة" رونالدو وروبرتو كارلوس.

وفي مقابلة أجراها مع صحيفة "أوليه"، قال الأرجنتيني: «أشعر بالندم لأني في الماضي لم أطلب الحصول على قمصان من لاعبين واجهتهم حين كنت صغيراً مثل رونالدو وروبرتو كارلوس.

«الآن أقول لنفسي أتمنى لو كنت حصلت على ذلك القميص».

وتحدث "البرغوث" عن ضريبة الشهرة، مشيراً إلى أنه «أحياناً تريد أن تخرج دون أن يلاحظك أحد، وتذهب لأماكن بها الكثير من الناس أو مركز تسوق، لكن هذا أمر معقد.

«المشكلة لا تكمن في أن يتعرفوا عليك أو يطلبوا منك صورة، وما إلى ذلك، لكن هناك لحظات تريد أن تكون فيها بعيداً عن هذه الضغوط».