ميسي ينصح باريس سان جيرمان بالتعاقد مع كين

نصح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إدارة باريس سان جيرمان بملاحقة الهداف الإنجليزي هاري كين قبل رحيله عن النادي بحسب تقارير إعلامية.

وانتهت مغامرة "ليو" مع الباريسيين والتي امتدت لموسمين ليرحل مجاناً صوب إنتر ميامي الأميركي.

لكن صاحب الـ 36 عاماً أعلم أبطال الدوري الفرنسي بضرورة التحرك للتعاقد مع كين قائد منتخب إنجلترا.

ويعد نجم سبيرز هدفاً رئيسياً لبايرن ميونخ الذي سعى لضمه منذ بداية الصيف، ورفضت إدارة النادي اللندني عرضين لشرائه حتى الآن.

ويرى ميسي أن قدرات كين تتناسب مع سان جيرمان، وسيكون الخيار الأنسب لتعويض كيليان مبابي إذا ما قرر الفرنسي الرحيل أيضاً خلال الأسابيع القادمة.