ميسي: هازارد لا يمكنه تعويض رونالدو

أكد نجم برشلونة ليونيل ميسي أنه من الصعب أن يعوّض إيدين هازارد لاعب ريال مدريد النجم كريستيانو رونالدو.

وقال الأرجنتيني في مقابلة مع صحيفة "ماركا" الإسبانية قبل مواجهة الكلاسيكو المرتقبة بين البارسا وريال على ملعب كامب ناو: "يمتلك هازارد الكثير من الجودة ويعد لاعباً مختلفاً ويمكنه ازعاج الدفاع، لكني أعتقد أنه مختلف عن كريستيانو ويتمتع بصفات أخرى. من الصعب جداً تعويض رونالدو، لكن إيدين لاعب رائع".

وتابع: "أكون أفضل حين ألعب في سانتياغو بيرنابيو لأن المساحات تكون أكبر هناك، والمنافس يهاجمنا بشكل أكبر. أما في كامب ناو فإنهم يلعبون بشكل مختلف، ويبقون في الخلف قليلاً".