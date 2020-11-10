ميسي وأغويرو وراموس صفقات مجانية في صيف 2021

تحاول الأندية تجنب إنفاق مبالغ كبيرة على التعاقدات، خاصة في ظل الظروف الحالية جراء تفشي فيروس كورونا، ولعل الطريقة الأكثر فاعلية للقيام بذلك، هي من خلال التعاقد مع اللاعبين الذين تنتهي عقودهم مع أنديتهم.

وسيكون صيف 2021، من مواسم الانتقالات نادرة الحدوث، من حيث توفر عدد اللاعبين والنجوم المميزين، والمتاح انتقالهم في صفقات حرة، ومنهم على سبيل المثال ليونيل ميسي وسيرجيو أغويرو وسيرجيو راموس، وفقاً لتقرير نشره موقع "توك سبورت".

ويعد ميسي (32 عاماً)، أحد أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق في الفترة الحالية، ووصل بالفعل إلى سنته الأخيرة من عقده مع برشلونة، وبعد إثارة الصيف الماضي، عندما كشف عن عزمه على الرحيل عن النادي الاسباني، سيكون من المثير للاهتمام، معرفة ما إذا كان لا يزال حريصاً على المغادرة عام 2021، وفي هذه الحالة سيكون مجاناً إذا أراد الانتقال إلى مانشستر سيتي أو غيره من الفرق.

وسيكون ديفيد آلابا في التاسعة والعشرين من عمره، عندما ينتهي عقده مع بايرن ميونيخ، وبعد فوزه بكل شيء على مستوى النادي، يمكنه أن يتطلع ليرى ما هو غير ذلك في فريق آخر.

وجيانلويجي دوناروما، والذي لعب لأول مرة في الفريق الأول لميلان عام 2015، لكنه لا يزال يبلغ من العمر 21 عاماً فقط، وأغويرو (32 عاماً)، كان مع مانشستر سيتي لأكثر من تسع سنوات، وهو أفضل لاعب في تاريخه، وفاز بالعديد من الألقاب المحلية، لكن دوري أبطال أوروبا، ما يزال حلمه الأغلى.

وارتبط جورجينيو فاينالدوم (29 عاماً)، ارتباطاً وثيقاً بالانتقال إلى برشلونة الصيف الماضي، لكنه قرر أن يقضي العام الأخير من عقده في آنفيلد، ولعب آنخيل دي ماريا (32 عاماً)، في ريال مدريد ومانشستر يونايتد، قبل أن ينضم إلى باريس سان جيرمان منذ 5 أعوام، إلا أنه يبدو في طريقه لتجديد عقده مع بطل فرنسا.

وفاز سيرخيو راموس (34 عاماً)، بخمسة ألقاب في الدوري الإسباني، وأربع بطولات دوري أبطال أوروبا خلال 15 عاماً مع ريال مدريد، وجيروم بواتينغ (32 عاماً)، والذي لعب قلب دفاع مع بايرن منذ رحيله عن مانشستر سيتي في 2011.

كما سيكون مسعود أوزيل، المنبوذ من آرسنال، متاحاً بدون مقابل، كما هو حال نجم مانشستر يونايتد خوان ماتا.

ويقول كيا غورابشيان وكيل كرة القدم أنه لا يوجد فائزون في ملحمة آرسنال وأوزيل، ويؤكد على ضرورة مغادرة اللاعب الألماني للنادي الإنجليزي.

ويعيش جيسي لينغارد أيضاً عامه الأخير في يونايتد.

وسيكون مهاجم ويست هام، ميشيل أنتونيو، في طريقه للخروج من النادي بدون مقابل في نهاية يونيو المقبل.