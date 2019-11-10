ميسي والرقم "52"

في ليلة واحدة، حقق النجم ليونيل ميسي قائد برشلونة العديد من الأرقام التي واصل بها توهجه في الدوري الإسباني بعد قيادة فريقه لسحق سيلتا فيغو 4-1 على ملعب كامب ناو ضمن المرحلة الـ 13 من الدوري الإسباني.

وسجل ميسي (32 عاماً) 3 أهداف (هاتريك) بعد تسجيل الهدف الأول من ركلة جزاء والهدفين الثاني والثالث من ركلتين حرتين، ليعيد البارسا إلى صدارة الليغا برصيد 25 نقطة بالتساوي مع ريال مدريد.

وعادل ميسي إنجاز منافسه كريستيانو رونالدو، نجم ريال السابق ويوفنتوس الحالي، كأكثر لاعب تسجيلاً للهاتريك في تاريخ الليغا، وبات هذا الهاتريك هو الـ 52 في مسيرته، بواقع 46 ثلاثية مع برشلونة و6 مع منتخب التانغو.

كما أن ميسي وصل للهدف رقم 52 في الركلات الحرة المباشرة، حيث سجل 46 مع برشلونة و‏6 مع الأرجنتين، حيث يتفوق على الفرق من حيث الركلات الحرة في آخر 8 مواسم بالدوريات الخمس الكبرى.

إذ أحرز 29 ركلة ناجحة منذ موسم (2012-2013)، متفوقاً على يوفنتوس (27 ركلة ناجحة) وريال مدريد (23) وروما (21) وليون (21) وباريس سان جيرمان (20).

ويتبقى لميسي 31 هدفا آخر بعد تسجيله 612 هدفاً لبرشلونة للوصول إلى لقب أكثر من سجل مع نادي واحد في التاريخ، والمسجل باسم الجوهرة السوداء بيليه برصيد 643 هدفاً مع سانتوس.