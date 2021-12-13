ميسي ورونالدو على موعد في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا

أقيمت اليوم الاثنين قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا والتي ستشهد عدة مواجهات قمة مرتقبة أبرزها بين العملاقين باريس سان جيرمان وغريمه مانشستر يونايتد.

وأسفرت قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا عن المواجهات التالية:

بنفيكا البرتغالي x ريال مدريد الإسباني.

فياريال الإسباني x مانشستر سيتي.

أتلتيكو مدريد الإسباني x بايرن ميونيخ الألماني.

ريد بول سالزبورغ النمساوي x ليفربول الإنجليزي.

إنتر ميلان الإيطالي x أياكس الهولندي.

سبورتينغ لشبونة البرتغالي x يوفنتوس الإيطالي.

ليل الفرنسي x تشيلسي الإنجليزي.

باريس سان جيرمان x مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتقام مواجهات الذهاب في شهر فبراير من عام 2022 على أن تقام مباريات الإياب في مارس القادم.