ميسي ورونالدو مهددان بالحرمان من دخول إنجلترا

تهيمن مفاوضات المملكة المتحدة لتجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على وسائل الإعلام العالمية، حيث يسعى رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى التوصل لاتفاق يقضي برحيل بريطانيا من الكتلة القارية، لكن الأمر سينعكس سلباً على عدد من نجوم كرة القدم، وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي سيمنع بعض كبار النجوم في عالم كرة القدم من دخول البلاد بعد الـ 31 من الشهر الجاري، بسبب القانون الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ، مما سيحرم أي شخص لديه إدانة جنائية منها التحايل الضريبي، من الحصول على تأشيرة الدخول.

وأضافت، أن القرار الجديد سيشكل عائقاً كبيراً للعديد من الأندية المشاركة في دوري الأبطال والدوري الأوروبي، بعدما أوضح أندرو أوزبورن، المحامي في شركة "لويس سيلكين" البريطانية، الأمر بقوله: "إذا كنت مواطناً في الاتحاد الأوروبي وتعرضت للإدانة بجريمة أو فُرضت عليك عقوبة بالسجن، بما في ذلك الأحكام الموقوفة، ستمنع من دخول المملكة المتحدة".

وتابعت، أن القرار سيؤثر على النجمين البرتغالي والأرجنتيني اللذين أدينا بتهمة الاحتيال الضريبي في إسبانيا، وكذلك مارسيلو ودييغو كوشتا، إذ تلقى قائد برشلونة عقوبة مدتها 21 شهراً عام 2017، ليتم استبدالها بعقوبة مالية، فيما حصل مهاجم يوفنتوس على عقوبة لمدة 23 شهراً، وغرامة بقيمة 18.8 مليون يورو، في وقت سابق من هذا العام.

وختمت، أن نجمي البارسا ويوفي لن يكونا قادرين على تمثيل أنديتهما أو بلدانهما على الأراضي البريطانية، في حال خروج المملكة المتحدة الصعب من الاتحاد الأوروبي.

فيما سيكون البقية خاضعين لحظر السفر أيضاً في حال تم العثور على مخالفات قامت بإلغائها سلطات الضرائب الإسبانية.