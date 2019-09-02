ميسي ورونالدو وفان دايك في القائمة النهائية لجائزة الأفضل

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن القائمة المختصرة لجائزة "الأفضل" للموسم الماضي.

وضمت اللائحة الثلاثي ليونيل ميسي قائد برشلونة، ونظيره كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي، وفيرجيل فان دايك مدافع ليفربول.

وأصبح دخول فان دايك للقائمة هاماً للغاية في ظل الموسم الذي قدمه مع ليفربول وحصوله على دوري أبطال أوروبا، بالإضافة لكونه أول مدافع منذ فابيو كانافارو عام 2006.

وكان الهولندي قد تفوق على الثنائي من قبل في وقت سابق هذا الأسبوع وحقق جائزة أفضل لاعب في أوروبا بعدما كان ضمن القائمة المختصرة رفقة ميسي ورونالدو.

بدوره، حقق ميسي لقب الدوري الإسباني مع برشلونة ووصل معه لنصف نهائي دوري الأبطال قبل أن يودع البطولة بشكل درامي.

فيما حقق رونالدو لقب الدوري الإيطالي، كما قاد منتخب البرتغال للفوز بدوري الأمم الأوروبية.