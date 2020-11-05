ميسي ورونالدو يغيبان عن ترشيحات أسبوع الأبطال

غاب ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو عن ترشيحات دوري أبطال أوروبا، بعد خروجهما تماماً من حسابات أفضل لاعبي الأسبوع وأجمل هدف.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الخميس، عن قائمة أفضل لاعبي الأسبوع في البطولة، والتي ضمت إيرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند)، وديوغو جوتا (ليفربول)، وآلاساني بيليا (بوروسيا مونشنغلادباخ)، ويوسف النصيري (إشبيلية).

ولم يظهر الثنائي ميسي ورونالدو بمستوى مميز مع برشلونة ويوفنتوس على التوالي، حيث اكتفى الأول بتسجيل هدف من ركلة جزاء، فيما لم يسجل الآخر أي هدف.

على جانب متصل، رشح يويفا هدف لاوتارو مارتينيز في شباك ريال مدريد، للمنافسة على جائزة هدف الأسبوع وسط منافسة مع بعض الأهداف الأخرى.