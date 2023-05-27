ميسي ومبابي ضمن تشكيلة باريس سان جيرمان لمواجهة ستراسبورغ

يرتحل باريس سان جيرمان لمواجهة ستراسبورغ مساء اليوم السبت على أرضية ملعب لا مينو لحساب الجولة الـ 37 من بطولة الدوري الفرنسي (ليغ 1).

تقام المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حسن العيدروس.

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام ستراسبورغ اليوم في الدوري الفرنسي

المدرب: كريستوف غالتيه

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: سيرخيو راموس، دانيلو بيريرا، تيموثي بيمبيلي

الوسط: خوان بيرنات، ماركو فيراتي، فيتينيا، ريناتو سانشيز، وارين زاير إيميري

الهجوم: كيليان مبابي، ليونيل ميسي