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ميسي ومبابي ضمن تشكيلة باريس سان جيرمان لمواجهة ستراسبورغ

تاريخ النشر: 27 أيّار / مايو 2023 - 12:29
ميسي ومبابي يقودان باريس سان جيرمان أمام ستراسبورغ (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
ميسي ومبابي يقودان باريس سان جيرمان أمام ستراسبورغ (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

يرتحل باريس سان جيرمان لمواجهة ستراسبورغ مساء اليوم السبت على أرضية ملعب لا مينو لحساب الجولة الـ 37 من بطولة الدوري الفرنسي (ليغ 1).

تقام المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حسن العيدروس.

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام ستراسبورغ اليوم في الدوري الفرنسي

المدرب: كريستوف غالتيه

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما
الدفاع: سيرخيو راموس، دانيلو بيريرا، تيموثي بيمبيلي
الوسط: خوان بيرنات، ماركو فيراتي، فيتينيا، ريناتو سانشيز، وارين زاير إيميري
الهجوم: كيليان مبابي، ليونيل ميسي

كلمات دالة:باريس سان جيرمانستراسبورغالدوري الفرنسي

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