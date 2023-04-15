ميسي ومبابي يقودان باريس سان جيرمان أمام لانس اليوم في قمة الدوري الفرنسي

البوابة - يتصادم باريس سان جيرمان المتصدر مع مطارده المباشر لانس اليوم السبت على أرضية ملعب بارك دي برانس في قمة الجولة الـ 31 من بطولة الدوري الفرنسي.

تقام هذه المباراة القوية في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن الاطلاع على أحداثها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حسن العيدروس.

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام لانس اليوم في الدوري الفرنسي

المدرب: كريستوف غالتيه.

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: سيرخيو راموس، ماركينيوس، دانيلو بيريرا.

خط الوسط: نونو مينديش، فيتينيا، كارلوس سولير، فابيان رويز، أشرف حكيمي.

خط الهجوم: كيليان مبابي، ليونيل ميسي.