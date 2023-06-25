  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. ميسي يبتعد عن تمثيل الأرجنتين مؤقتاً

ميسي يبتعد عن تمثيل الأرجنتين مؤقتاً

تاريخ النشر: 25 حزيران / يونيو 2023 - 08:27
ليونيل ميسي (Photo by Anne-Christine POUJOULAT / AFP)
ليونيل ميسي (Photo by Anne-Christine POUJOULAT / AFP)

كشفت تقارير إعلامية عن ابتعاد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي عن تمثيل منتخب بلاده لفترة تصل لنحو عام.

ويبدو أن المهاجم المخضرم يعتزم التركيز على مسيرته مع فريقه الجديد إنتر ميامي الأميركي.

وقضى الفائز بجائزة الكرة الذهبية 7 مرات موسمين عاديين في صفوف باريس سان جيرمان.

واحتفل "ليو" أمس السبت بعيد ميلاده السادس والثلاثين قبل أسابيع من خوض تجربة جديدة في مسيرته الزاخرة بالألقاب.

وقالت صحيفة "دايلي ميرور" البريطانية أن ميسي سيطلب أخذ عامٍ بعيداً عن المنتخب حتى يتأقلم وعائلته مع الحياة في الولايات المتحدة الأميركية.

وخاض الهداف الشهير مسيرته الاحترافية بأكملها في أوروبا مما يعني واقعاً جديداً.

وقالت الجريدة أن اللاعب تحدث مع ليونيل سكالوني مدرب المنتخب حول الابتعاد عن المشاركة الدولية، ومع أن القرار كان مفاجئاً، إلا أنه من المتوقع أن يحصل المهاجم على موافقة الاتحاد الأرجنتيني والمدير الفني.

كلمات دالة:ليونيل ميسيمنتخب الأرجنتينليونيل سكالونيالاتحاد الأرجنتيني لكرة القدمباريس سان جيرمانإنتر مياميالدوري الأميركي للمحترفين

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...