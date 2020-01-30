ميسي يبحث عن فوزه الـ 500 مع برشلونة

يخوض برشلونة مواجهة منتظرة في دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا أمام ليغانيس على ملعب كامب ناو، حيثُ يبحث عن مصالحة جماهيره، بعد السقوط المدوي أمام فالنسيا مطلع الأسبوع مع المدرب الجديد كيكي سيتيين.

ووصل النجم ليونيل ميسي إلى مباراة ليغانيس في كأس ملك إسبانيا وفي جعبته 499 فوزاً مع البارسا في 709 مباريى خاضها في جميع المسابقات المحلية والأوروبية، ليكون على موعد تاريخي مع تحقيق فوزه الـ 500 تاريخياً مع النادي الكتالوني.

ويتعرض ميسي مؤخراً لضغط كبير بسبب الأزمة التي يعيشها برشلونة منذ إقالة إيرنيستو فالفيردي والتعاقد مع سيتيين، إذ أن الخسارة أمام فالنسيا في الجولة الماضية من منافسات الليغا أثرت كثيراً على اللاعبين والجمهور أيضاً.

يذكر أن ميسي يملك سجلاً تهديفياً عالياً في يناير، إذ سجل 67 هدفاً في جميع البطولات التي خاضها، وسيكون تركيزه منصباً على مواجهة كامب ناو الليلة لكي يرفع من رصيده التهديفي، ويقود برشلونة إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.