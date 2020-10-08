ميسي يبدأ مهمة قيادة الأرجنتين لمونديال قطر

يبدأ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رحلته نحو تحقيق الحلم الأكبر على الإطلاق بمواجهة الإكوادور فجر الجمعة في بوينوس آيريس، في مستهل تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر 2022.

وبعد تأخر أكثر من ستة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، تنطلق الخميس تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى أول مونديال في منطقة الشرق الأوسط، حيث يجدد ميسي الحلم بإحراز اللقب الأكبر بالنسبة لأي لاعب.

وبعمر الثالثة والثلاثين، لا تفتقد خزائن ميسي لأي لقب على صعيد الأندية بعد أن توج بها جميعا مع برشلونة، كما أنه حصد جميع الجوائز الشخصية الممكنة وأبرزها الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ست مرات (رقم قياسي).

وردد ميسي في الكثير من المناسبات بأن “الحلم الوحيد الذي لم أحققه هو الفوز بكأس العالم مع المنتخب الوطني” الذي رفع الكأس الأغلى للمرة الثانية والأخيرة عام 1986 في المكسيك بقيادة الأسطورة دييغو مارادونا.

وكان الحلم قريباً جداً في مونديال البرازيل 2014، لكن ماريو غوتسه خطفه من ميسي ورفاقه بتسجيل هدف الفوز لألمانيا في المباراة النهائية.

عندما يحل ميسي في قطر بعد عامين من الآن، سيكون في الخامسة والثلاثين من عمره، ما يجعل مونديال 2022 الفرصة الأخيرة له على الأرجح لمحاولة تحقيق الحلم.

وبعد صيف متشنج ومحاولته الفاشلة بالتحرر من عقده مع برشلونة بسبب خلافاته مع رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، يأمل ميسي في أن تشكل بداية التصفيات المؤهلة إلى قطر 2022 نسمة هواء منعش بنكهة مختلفة عما حصل في مستهل تصفيات مونديال 2018، حين خسرت الأرجنتين على ملعب مونيومنتال الأسطوري في بوينوس آيريس أمام الإكوادور بالذات 0-2 في أكتوبر 2015.

واحتاجت الأرجنتين إلى سحر ميسي لكي تضمن تأهلها إلى نهائيات روسيا 2018 بالفوز في الجولة الأخيرة من التصفيات على الإكوادور 3-1 في كيتو بفضل ثلاثية لنجم برشلونة، منهية مجموعة كونميبول في المركز الثالث خلف غريمتها البرازيل وأوروغواي وأمام كولومبيا.

ولمباراتها الأولى في التصفيات على أرضها، على الأرجنتين التأقلم مع واقع جديد وهو غياب جمهورها الصاخب والشغوف بما أن المباريات تقام، أقله في الوقت الحالي، خلف أبواب موصدة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

لطالما كان اللعب على ملعب لا بومبونيرا الخاص ببوكا جونيورز بمثابة كابوس للفرق الزائرة بسبب الأجواء المهيبة، لكن غياب الجمهور سيفقد ميسي ورفاقه سلاحاً أساسياً في مواجهة ضيفهم الإكوادوري.

ولن يكون غياب الجمهور التغيير الوحيد الذي يتوجب على ميسي التأقلم معه، بل سيلعب في تشكيلة مختلفة تماماً تلك التي ودعت مونديال 2018 من ثمن النهائي على يد فرنسا المتوجة لاحقا باللقب، إذ يعتمد المدرب الجديد ليونيل سكالوني الذي خلف خورخي سامباولي بعد نهائيات روسيا، على دماء جديدة لكن مع الإبقاء على بعض عناصر الحرس القديم من أجل تأمين عامل الخبرة.

وتحدث سكالوني عن “سبعة أو ثمانية لاعبين من الذاكرة يشكلون الأساس”، مشيراً إلى أن وجود لاعبي الخبرة يجعل المنتخب ينطلق بالشكل اللازم “بعد يوم واحد من التمارين” مع الشبان.

لكن فريق سكالوني سيكون من دون هداف مانشستر سيتي سيرجيو أغويرو بسبب الإصابة، فيما استبعد جناح باريس سان جيرمان آنخيل دي ماريا عن التشكيلة.

ويرى سكالوني أن “ميسي يحتاج إلى لاعبين يلعبان أمامه لكي يمرر لهما الكرة. يجب أن يلعبا في العمق وليس على مشارف المنطقة. بهذه الطريقة حققنا النتائج في البرازيل خلال كوبا أميركا 2019″، في إشارة منه إلى المركز الثالث الذي حققه المنتخب هناك.

وهناك لاعب ينافس بجدية ليكون زميل ميسي في الخط الأمامي بشخص نجم إشبيلية لوكاس أوكامبوس.

وقال سكالوني عن أوكامبوس الذي يتنافس مع الثنائي باولو ديبالا (يوفنتوس) ولاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان): “إنه قوي، يتمتع بالفنيات ويسجل الأهداف. كما يساعد أيضاً في الناحية الدفاعية”.

وقبل السفر الثلاثاء الى بوليفيا لخوض الجولة الثانية من التصفيات، يأمل سكالوني ورجاله الاستفادة من المرحلة الصعبة التي يعيشها المنتخب الإكوادوري بقيادة مدرب جديد هو غوستافو ألفارو بعد رحيل يوردي كرويف من دون أن يقود الفريق في أي مباراة.

ودرب ألفارو 13 فريقاً في الأرجنتين وتوج بكأس كوبا سوداميريكانا مع آرسنال عام 2007، لكنها ستكون المهمة الأولى لصاحب الـ 58 عاماً على صعيد المنتخبات الوطنية.