ميسي يبعث رسالة لمارادونا

تمنى الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، لمواطنه دييغو أرماندو مارادونا "قوة العالم" كي يتعافى الأخير من الجراحة التي أجراها لاستئصال تجمع دموي في المخ.

وقال ميسي عبر حسابه على شبكة "إنستغرام": «دييغو، أتمنى لك قوة العالم كله، تنتظر أسرتي وأنا رؤيتك على ما يرام في أقرب وقت ممكن، عناق من القلب».

وأرفق ميسي، رسالته بصورة أرشيفية له مع مارادونا، أثناء تدريبات لمنتخب الأرجنتين.

ودخل مارادونا، الذي أتم الجمعة عامه الستين، المستشفى، الاثنين الماضي في بوينوس آيريس، بعد أن ظهرت عليه أعراض الأنيميا والجفاف وتدهور في الحالة المعنوية، وفقاً لمحاميه ماتياس مورلا.