ميسي يتألق ويقود برشلونة لفوز مثير على دورتموند

حقق برشلونة الإسباني فوزاً مهماً على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بثلاثة أهداف لهدف في اللقاء القوي الذي شهده ملعب كامب ناو لحساب المجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

جاءت أهداف البارسا عبر لويس سواريز (29)، وليونيل ميسي (33)، وأنتوان غريزمان بديل عثمان ديمبيلي المصاب (67)، فيما سجل البديل جايدون سانشو هدف الخاسر الوحيد في الدقيقة 77.

بهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 11 نقطة ليضمن التأهل في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد بوروسيا دورتموند عند 7 نقاط ليتراجع بدوره إلى المركز الثالث.