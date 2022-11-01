ميسي "يتجاهل" برشلونة وسط اهتمام إنتر ميامي

أكدت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية اليوم الثلاثاء أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف باريس سان جيرمان يتجاهل مساعي برشلونة لإعادته تزامناً مع اهتمام إنتر ميامي الكبير بخدماته.

ويتمنى البارسا رؤية "ليو" بقميص الفريق من جديد بعد رحيله الصادم في صيف العام الماضي صوب باريس سان جيرمان جراء الفشل في تجديد عقده.

واقتربت رحلة النجم الأرجنتيني المخضرم مع الباريسيين لنهايتها، إذ سينتهي عقده مع وصول الموسم الجاري لنهايته ما لم تنجح إدارة النادي الفرنسي بإقناعه في التوقيع على اتفاق جديد.

ميسي يوجه ضربة لبرشلونة

وكشفت صحيفة "سبورت" أن اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً تجاهل عدة مكالمات من جوان لابورتا رئيس برشلونة.

ويمر ميسي بفترة استثنائية إذ سجل 12 هدفاً وصنع 13 هدف آخر في 17 مباراة بجميع البطولات ليلفت أنظار عدة أندية حول العالم.

ومن ضمن الأطراف المهتمة بخطف الأرجنتيني يبرز إنتر ميامي ومالكه ديفيد بيكهام، والذي يقال أنه عقد عدة اجتماعات مع خورخي والد "ليو" حول صفقة محتملة.

يذكر أن ميسي يستعد لتمثيل منتخب الأرجنتين في بطولة كأس العالم قطر 2022 التي ستنطلق بعد أقل من 20 يوماً وسط ترقب عالمي شديد.