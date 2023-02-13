ميسي يتجاهل رغبات باريس سان جيرمان

أفادت شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية اليوم الاثنين بأن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي وجه ضربة مؤثرة لطموحات باريس سان جيرمان.

ويبدو أن مساعي النادي الباريسي لتمديد عقد "ليو" ستبوء بالفشل نظراً لميله للرحيل عن ملعب بارك دي برانس بعد نهاية عقده الصيف المقبل.

وأكدت الشبكة أن تمديد فترة البقاء في العاصمة الفرنسية لا يشكل أولوية بالنسبة للهداف الفائز بجائزة الكرة الذهبية 7 مرات رغم ما تم تناقله في السابق حول الاقتراب من التوصل لاتفاق يناسب جميع الأطراف المعنية.

باريس سان جيرمان يخشى خسارة ميسي

ومع أن المؤشرات الحالية لا تبشر بالخير من وجهة نظر باريس سان جيرمان، إلا أن مسؤوليه يتواصلون بشكل مستمر مع ممثلي النجم المخضرم.

وأوضحت فوت ميركاتو أن أي قرار حول استمرار ميسي مع الفريق سيصدر بعد انتهاء المشوار في دوري أبطال أوروبا.

وتدرك إدارة النادي أن منافسين آخرين على غرار الهلال السعودي وإنتر ميامي الأميركي يتربصان بانتظار أي فرصة مواتية للانقضاض على صاحب الـ 35 عاماً.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة قمة يستضيف فيها بايرن ميونخ الألماني غداً الثلاثاء في ذهاب دور الـ 16 من دوري الأبطال.