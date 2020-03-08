ميسي يتجاوز رونالدو ويصبح أفضل هداف في تاريخ الدوريات الخمس الكبرى

فاز برشلونة على ريال سوسييداد بهدفٍ نظيف حمل توقيع النجم ليونيل ميسي، وذلك ضمن المرحلة الـ 27 من الدوري الإسباني.

وقالت شبكة "أوبتا" المتخصصة في جمع ونشر الإحصائيات الرياضية، أن ميسي وصل بالتالي إلى هدفه الـ 438، أحرزها جميعها خلال 474 مباراة، متجاوزاً كريستيانو رونالدو، الذي سجل 437 هدفاً في 540 مباراة مع الأندية التي لعب لها، وهي سبورتينغ لشبونة، ومانشستر يونايتد، وريال مدريد، ويوفنتوس.

ويتربع ميسي على عرش صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 19 هدفاً، مبتعداً بفارق 6 أهداف عن وصيفه كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد.

بينما يحتل رونالدو المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإيطالي، برصيد 21 هدفاً، بفارق 6 أهداف خلف تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو.