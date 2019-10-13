ميسي يتراجع وصلاح يتفوق على رونالدو في قيمته السوقية

كشف المركز الدولي للدراسات الرياضية عن القيمة السوقية لأغلى 25 لاعباً حول العالم هذا العام.

أظهرت الدراسة تراجعاً في ترتيب ليونيل ميسي، الهداف التاريخي لبرشلونة، فيما تفوق محمد صلاح، نجم ليفربول، على كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس.

فيما يلي ترتيب أغلى 25 لاعباً في 2019 وفقاً للمركز الدولي للدراسات الرياضية:

#25 لورينزو إنسيني | نابولي | 28 عاماً

القيمة السوقية: 104.7 مليون يورو

#24 آليسون بيكر | ليفربول | 26 عاماً

القيمة السوقية | 105.6 مليون يورو

#23 لويس سواريز | برشلونة | 32 عاماً

القيمة السوقية: 109.3 مليون يورو

#22 جادون سانشو | بوروسيا دورتموند | 19 عاماً

القيمة السوقية | 112.6 مليون يورو

#21 ترينت أليكساندر أرنولد | ليفربول | 20 عاماً

القيمة السوقية | 117.2 مليون يورو

#20 عثمان ديمبيلي | برشلونة | 22 عاماً

القيمة السوقية | 120.3 مليون يورو

#19 كريستيانو رونالدو | يوفنتوس | 34 عاماً

القيمة السوقية | 127.2 مليون يورو

#18 إيدين هازارد | ريال مدريد | 28 عاماً

القيمة السوقية | 129 مليون يورو

#17 بول بوغبا | مانشستر يونايتد | 26 عاماً

القيمة السوقية | 130.3 مليون يورو

#16 بيرناردو سيلفا | مانشستر سيتي | 24 عاماً

القيمة السوقية | 133.2 مليون يورو

#15 غابرييل جيزوس | مانشستر سيتي | 22 عاماً

القيمة السوقية | 134.6 مليون يورو

#14 ساديو ماني | ليفربول | 27 عاماً

القيمة السوقية | 137.4 مليون يورو

#13 روبرتو فيرمينو | ليفربول | 27 عاماً

القيمة السوقية | 145.6 مليون يورو

#12 ديلي آلي | توتنهام | 23 عاماً

القيمة السوقية | 150.2 مليون يورو

#11 أنتوان جريزمان | برشلونة | 28 عاماً

القيمة السوقية | 155.2 مليون يورو

#10 ليروي ساني | مانشستر سيتي | 23 عاماً

القيمة السوقية | 156.1 مليون يورو

#9 فيليبي كوتينيو | بايرن ميونيخ | 27 عاماً

القيمة السوقية | 157 مليون يورو

#8 روميلو لوكاكو | إنتر ميلان | 26 عاماً

القيمة السوقية | 162 مليون يورو

#7 ليونيل ميسي | برشلونة | 32 عاماً

القيمة السوقية | 171.2 مليون يورو

#6 باولو ديبالا | يوفنتوس | 25 عاماً

القيمة السوقية | 171.9 مليون يورو

#5 رحيم ستيرلينغ | مانشستر سيتي | 24 عاماً

القيمة السوقية | 184.3 مليون يورو

#4 محمد صلاح | ليفربول | 27 عاماً

القيمة السوقية | 184.3 مليون يورو

#3 نيمار | باريس سان جيرمان | 27 عاماً

القيمة السوقية 197.1 مليون يورو

#2 هاري كاين | توتنهام | 25 عاماً

القيمة السوقية | 200.3 مليون يورو

#1 كيليان مبابي | باريس سان جيرمان | 20 عاماً

القيمة السوقية 218.5 مليون يورو