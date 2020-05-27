ميسي يترقب عودة الليغا لتحطيم رقم زارا

ينتظر النجم ليونيل ميسي قائد برشلونة، على “أحر من الجمر”، عودة منافسات الدوري الإسباني بعد توقفه بسبب جائحة كورونا، ليمارس هوايته في تحقيق الأرقام القياسية.

ويمني ميسي النفس بتحقيق رقم قياسي شخصي جديد، وهو تحقيق لقب هداف الدوري الإسباني للمرة السابعة في مسيرته، بعد أن نجح في الفوز بلقب “إل بيتشيتشي” في 6 مناسبات سابقة أعوام (2010، 2012، 2013، 2017، 2018، 2019)، معادلاً بذلك رقم الهداف تيلمو زارا.

وفي حال استئناف منافسات الدوري الإسباني وتتويج الأرجنتيني بلقب هداف الليغا، فسيحطم رقم زارا، ليصبح اللاعب الوحيد الذي يفوز باللقب 7 مرات.

يتصدر ميسي قائمة هداف الدوري برصيد 19 هدفاً، قبل توقفه في مارس الماضي، بسبب جائحة كورونا، متقدماً بفارق 5 أهداف على كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد.

كما يرغب ميسي في التتويج بلقب بطل الليغا للمرة 11 في مسيرته مع برشلونة، ليصبح على بعد لقب واحد من معادلة رقم خينتو أسطورة ريال مدريد، أكثر لاعب في تاريخ الليغا تتويجاً باللقب برصيد 12 لقباً.

ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 58 نقطة، متقدماً بفارق نقطتين على ريال مدريد، صاحب الوصافة.