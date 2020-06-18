ميسي يتصدر بـ 14.6 مليون

سيطر ليونيل ميسي مهاجم برشلونة على التفاعل في منصة إنستغرام بـ 14.7 مليون تدوينة وبوست، كأكبر تفاعل بعد عودة المنافسات، وبفارق 4.1 مليون من منافسه كريستيانو رونالدو الذي كان يتقدم نجوم كرة القدم في التفاعل.

وجاء وصول "ليو" إلى هذا الرقم من التفاعل بعد مباراة فريقه أمام ليغانيس أمس الأول، إذ كانت صورة احتفاليته بعد هدفه الذي سجله أكثر البوستات تداولاً في الهاشتاقات المتعلقة بالمنافسات الرياضية.

أما التفاعل عبر حسابه فقد ارتفع أيضاً، إذ بث 3 فيديوهات إعلانية حظيت بـ 16.4 مليون مشاهدة و57 ألف تفضيل، فيما حققت صوره الثلاث التي نشرها 21.6 مليون تفضيل و108 آلاف تعليق.

وعلى الرغم من الإعجاب الكبير الذي حظيت به صورة احتفاليته بعد هدفه في ليغانيس إلا أنه لم ينشرها عبر حسابه، إذ حظيت بـ 1.2 مليون إعجاب عبر حسابي النادي في تويتر وإنستغرام.

وجاءت ثاني أكثر الصور تداولاً التي ظهر فيها أحد لاعبي ليغانيس يحاول إيقافه أثناء المباراة من خلال إمساكه بيديه.

يذكر أن ميسي يحظى بـ 155 مليون متابع عبر منصة إنستغرام.

فيما يتصدر القائمة كريستيانو رونالدو، الذي يحظى بأعلى المتابعين في المنصة بـ 222 مليوناً، بينما يحل نيمار مهاجم باريس سان جيرمان ثالثاً بـ 133 مليوناً.