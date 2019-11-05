ميسي يتطرق للحديث عن موعد اعتزاله

تحدث أسطورة برشلونة، ليونيل ميسي، عن العديد من الجوانب الشخصية وكذلك تلك التي تخص مسيرته الاحترافية في عالم كرة القدم، وتحدياته المستقبلية مع البارسا، وموعد اعتزاله.

ونقلت مجلة "ورلد سكور" العالمية، عن الأرجنتيني قوله: "سأكون أول من يخبركم، عندما أشعر بعدم قدرتي على اللعب، لكن لحد اللحظة لم يأتني هذا الشعور، صحيح ربما أبتعد عن المباريات بداعي الإصابة وهذا أمر صعب، لكني جاهز ذهنياً الآن للمشاركة مع الفريق وأشعر كما لو أن عمري 25 عاماً.

"رغم كل هذا هناك ظروف تتحكم في مسيرة لاعب كرة القدم، مثلاً جسدك ليس قادرا دائماً على تنفيذ ما تفكر به، لهذا عليك أن تراعي هذا الجانب وتتخذ التحضيرات المناسبة لكل مباراة ستكون على موعد مع لعبها".

وعن طموحاته المستقبلية قال "ليو": "الهدف يبقى دائماً هو دوري أبطال أوروبا والتتويج بهذا اللقب مرة أخرى من دون إغفال الرغبة في الفوز بالألقاب الباقية، لأنني ألعب لبرشلونة الذي يبقى له هدفه في حصد كل شيء دائماً.

"بالنسبة لي الجوائز الجماعية أهم من الفردية، لهذا أضع دوري أبطال أوروبا كهدف أول وهو التحدي الذي يشغل الجميع هنا، وعند تحقيق الإنجازات مع فريقك فأكيد أن الألقاب الفردية ستأتي تلقائياً".

ورد ميسي على أسباب رفضه الترويج لنفسه مقارنة بكريستيانو رونالدو وزلاتان إبراهيموفيتش: "أفضل أن يتحدث الناس عني، أعرف ما أنا عليه وما يمكنني تقديمه، لا أحب الحديث عن نفسي، فقط أرضية الملعب والمردود الذي أقدمه هو ما يجيب".

وعن مواجهته لمدافع ليفربول فيرجيل فان دايك والصعوبة التي يجدها عند مواجهته، فيقول: "إنه مدافع ذكي ويعرف متى ينقض عليك عندما تكون أمامه مع الكرة، كما أنه ضخم للغاية ويتمتع بخفة الحركة بسبب طوله وكبر خطواته، إنه مثير للإعجاب كما أنه يشارك هجومياً ويسجل كثيراً".