ميسي يتفاعل مع موهبة إيرانية

تفاعل النجم ليونيل ميسي قائد برشلونة مع مقطع فيديو لأحد الأطفال الإيرانيين الموهوبين.

ونشر طفل إيراني يدعى آرات حسيني يبلغ من العمر 7 سنوات، فيديو عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، حيث قال فيه "مرحبا ليونيل ميسي، أنا أحبك"، قبل أن يقوم بتنطيط الكرة وتسديدها بركلة مقصية في الشباك.

وجاء رد ميسي بعد ساعات من نشر الفيديو، حيث علق قائلاً "شكراً لك آرات، أرى الكثير من الجودة في أدائك... عناق حار".

وأبدى كذلك حساب نادي برشلونة الرسمي على "إنستغرام" إعجابه بمقطع الفيديو، حيث علق عليه بوضع بعض الرموز الدالة على الحب والامتنان.