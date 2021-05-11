ميسي يتفق مع برشلونة على أسس العقد الجديد

كشفت تقارير إسبانية اليوم عن بدء إدارة برشلونة بشكل رسمي عملية التفاوض مع ليونيل ميسي من أجل تمديد عقده.

جاء هذا وفقاً لصحيفة "سبورت" الكتالونية التي أكدت أن عدة اجتماعات جمعت خورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني ووكيله مع جوان لابورتا رئيس النادي.

وأوضحت الصحيفة أن الاجتماعات الأولية نتج عنها عدة اتفاقات بالفعل حول أسس المفاوضات والعقد الجديد.

وقدم لابورتا عرضاً فتح باب المفاوضات بشكل أفضل، حيث أبدى ميسي نفسه الموافقة على العرض بشكل أولي.

ويتمحور عرض لابورتا حول ربط "ليو" بعقد لمدى الحياة مع البارسا، يبقي عليه في النادي حتى بعد أن يعتزل كرة القدم.

وأكدت الصحيفة أن العديد من التفاصيل لم يتم مناقشتها بعد، وأن الوقت لا يزال مبكراً للحديث عن موعد التجديد.

ويعد القلق الأساسي لميسي حول تجديد العقد المشروع الرياضي الذي شهد تراجعاً واضحاً في السنوات الماضية تحت قيادة الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو.

يذكر أن لابورتا أكد في عدة مناسبات أنه يملك القدرة على إقناع ميسي بالاستمرار، رغم التقارير التي أكدت رغبة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في ضمه.