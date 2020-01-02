ميسي يتفوق على أوزيل ورونالدو في صناعة الأهداف

تصدر نجم برشلونة ليونيل ميسي قائمة الأكثر اللاعبين صناعة للأهداف من بين الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا خلال العقد الأخير.

وكشفت شبكة "سكواكا" للاحصائيات أن هنالك 4 لاعبين فقط قدموا أكثر من 100 أسيست في الدوريات الخمس الكبري في أوروبا منذ عام 2010 وحتي نهاية عام 2019.

وجاء "ليو" في الصدارة بـ 136 أسيست، ثم آنخيل دي ماريا بـ 108 أسيست، تلاه في المركز الثالث مسعود أوزيل بـ 106 أسيست، ثم توماس مولر رابعاً بـ 103 أسيست.

فيما احتل كريستيانو رونالدو المركز الخامس بـ 95 أسيست.