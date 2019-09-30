ميسي يتفوق على رونالدو برقم قياسي جديد

تفوق النجم ليونيل ميسي قائد برشلونة على غريمه التقليدي النجم كريستيانو رونالدو محققاً رقماً قياسياً جديداً.

ورغم أن ميسي الحاصل على جائزة الكرة الذهبية 5 مرات هو الهداف التاريخي للبارسا في كافة المسابقات فقط، إلا أنه بات الأكثر تسجيلاً للأهداف من خارج منطقة الجزاء منذ موسم 2008-2009.

ووفقاً لموقع "أوبتا" العالمي، سجل ميسي أهدافاً من خارج منطقة الجزاء أكثر من أي لاعب آخر في الدوريات الكبرى الخمسة في أوروبا منذ موسم 2007-2008.

وبلغ عدد الأهداف، التي أحرزها ميسي بهذه الشاكلة 69 هدفاً مقابل 54 لغريمه التقليدي رونالدو نجم يوفنتوس، الذي يتقاسم معه عدد مرات الفوز بجائزة بالون دور، ثم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش برصيد 35 هدفاً، وفي المركز الرابع يحل ميراليم بيانيتش، نجم وسط السيدة العجوز برصيد 27 هدفا، وفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية.

ولم يشارك النجم الأرجنتيني، أيقونة برشلونة سوى في مباراتين وحيدتين مع العملاق الكتالوني في الدوري الإسباني هذا الموسم، بل وكان يجلس في إحداهما على دكة البدلاء، وهو ما لم تعتد عليه جماهير البارسا.

وحصد "البرغوث" مؤخراً جائزة أفضل لاعب في العالم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في الحفل الذي أقيم في الثالث والعشرين من الشهر الجاري في مدينة ميلانو الإيطالية، متغلباً على فيرجيل فان دايك صخرة دفاع ليفربول، وساديو ماني ومحمد صلاح.

من جانب آخر، يتعين على النجم البرتغالي المخضرم أن يوائم أسلوب لعبه خلال السنوات القليلة الماضية، حيث بدأت حركة جسمه في التباطؤ بطبيعة الحال، لكنه لا يزال قادرا على هز الشباك من مواضع وزوايا مختلفة، وأيضاً إنشاء فرص لزملائه في الملعب.