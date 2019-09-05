ميسي يتفوق على رونالدو في فيفا 20

تفوق النجم ليونيل ميسي على غريمه التقليدي كريستيانو رونالدو، في النسخة الجديدة للعبة فيفا 20، التي ستصدر بعد أيام قليلة.

وقالت صحيفة "ذا سن" البريطانية أن عشاق كرة القدم التفاعلية سيستقبلون النسخة الجديدة من فيفا 20 الشهيرة في الـ 27 من الشهر الجاري.

وتابعت أن التسريبات أظهرت تفوق ميسي على رونالدو من ناحية تقييم الطاقات، حيث تصدر نجم برشلونة قائمة أكثر اللاعبين مهارة بتقييم 94 (نفس تقييم العام الماضي)، فيما تراجع "الدون" بنقطة واحدة عن الموسم الماضي (93)، الأمر الذي جعله في المركز الثاني.

وكان اللاعبان معاً يتقاسمان المركز الأول، في فيفا 19 بتقييم 94.

من جهة أخرى، ارتفع تقييم محمد صلاح نجم ليفربول نقطة واحدة، حيث أصبح 90، الأمر الذي يجعله ضمن الخمسة الآوائل، خلف رونالدو وميسي، ونيمار دا سيلفا (92)، وإيدين هازارد (91).

وتم، خلال الأيام الماضية، الإعلان عن ثلاثة أغلفة للعبة، تحمل صور فيرجيل فان دايك وإيدين هازارد، وزين الدين زيدان.

يذكر أن لعبة فيفا هي لعبة كرة القدم المعتمدة الوحيدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويتم تطويرها من طرف شركة "EA Sports".