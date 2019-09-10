ميسي يتفوق على رونالدو وفان دايك في جائزة جديدة

خطف نجم برشلونة، ليونيل ميسي، جائزة جديدة من الثلاثي نجم يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، ونجم ليفربول، فيرجيل فان دايك، ونجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي.

وحصد ميسي جائزة التميز في الأداء الرياضي السنوي التي تمنحها شبكة "إي إس بي إن" العالمية.

ووفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، توج الأرجنتيني بهذه الجائزة متفوقًا على لاعبين بحجم رونالدو وفان دايك ومبابي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن حفل توزيع الجوائز كان في مدينة لوس أنجيليس الأميركية، ولم يكن ميسي حاضراً.

يذكر أن ميسي خسر جائزة أفضل لاعب في أوروبا لصالح فان دايك، وسيستمر الصراع على جائزة "ذا بيست" التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وينافسه عليها المدافع الهولندي ورونالدو.