ميسي يتفوق على رونالدو

تفوق ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، على مهاجم يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، في عدد الأهداف المسجلة مع الأندية التي لعبا لها.

ووصل "ليو" للهدف 608 في 695 مباراة لعبها بقميص البارسا في جميع البطولات، فيما يمتلك رونالدو 606 هدفاً في 811 مباراة مع الأندية التي لعب لصالحها.

كما سجل الأرجنتيني 50 هدفاً من ركلة حرة في مسيرته وعلى بعد 4 أهداف فقط من معادلة سجل "صاروخ ماديرا".

وخاض ميسي 118 مباراة أقل من رونالدو على مستوى الأندية، كما أنه أصغر بعامين.

ولا يتفوق نجم برشلونة على غريمه البرتغالي فقط في عدد الأهداف مع الأندية بل أيضاً في الرواتب، إذ يتقاضى ميسي 40 مليون يورو سنوياً مقابل 30 مليون يورو لرونالدو.

أما نجم يوفي فيمتلك عدداً من السيارات أكبر من ميسي، فلديه أكثر من 11 سيارة منها 3 فيراري بجانب السيارات التي يحصل عليها من أجل المشاركة في الدعايات والإعلانات.

وبالنسبة للهداف التاريخي للتانغو فلديه 9 سيارات ويفضل دائماً سيارة رينج روفر العائلية.