ميسي يتفوق على رونالدو

تفوق قائد برشلونة ليونيل ميسي على منافسه نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو.

وسجل "ليو" هدفاً خلال فوز البارسا على ريال مايوركا (4-0)، ضمن المرحلة 28 من الدوري الإسباني.

ووصل الأرجنتيني بالتالي إلى الهدف الرقم 20 هذا الموسم في الدوري الإسباني، ليصبح أول لاعب يسجل هذا العدد أو أكثر من 12 موسماً متتالياً في بطولات الدوري، وهو رقم قياسي، وفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وأضاف أن رونالدو في المركز الثاني بـ 11 موسماً على التوالي (9 مواسم في الدوري الإسباني وموسمان في إيطاليا)، مشيراً إلى أن أقرب ملاحقيه هو هداف بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي ومهاجم مانشستر سيتي سيرجيو أغويرو والنجم السابق تييري هنري بـ 5 مواسم لكل منهم.