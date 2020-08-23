ميسي يتهم بارتوميو بتحريف اجتماعه مع كومان لإجباره على الرحيل

تصاعدت أجواء الأزمات داخل برشلونة من جديد عقب هدوئها بشكل نسبي بعد تعيين رونالد كومان مديراً فنياً خلفاً لكيكي سيتيين الذي أقيل بعد الخسارة التاريخية الكارثية أمام بايرن ميونيخ 2-8 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة «دايلي مايل» البريطانية، أن ليونيل ميسي، الذي ترددت أنباء بقوة عن خلعه لقميص برشلونة ورحيله من كامب ناو غاضباً بشدة بسبب تسريب تفاصيل الاجتماع الثنائي الذي عقده مع كومان، المدرب الجديد الخميس الماضي.

وقال التقرير البريطاني، أن ميسي غاضب من تسريب الاجتماع الخاص الذي عقد مع كومان، من قبل محطة محطة إذاعية «RAC1» التي أفادت بأن "ليو" أخبر المدير الفني أنه خارج النادي أكثر من داخله وأنه ليس لديه ثقة كبيرة في الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو.

وأضاف التقرير: "من المفهوم أن ميسي غير راضٍ عن إدارة بارتوميو، وبالرغم من ذلك قطع «البرغوث» عطلته للعودة إلى برشلونة الخميس الماضي للتحدث وجهاً لوجه مع المدرب الجديد الذي تم تعيينه الأسبوع الماضي بعد إقالة سيتيين".

وأكد التقرير أن النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 33 عاماً، غاضب لأنه شعر أن ما تم الإبلاغ عنه من قبل الإذاعة الإسبانية لتفاصيل الاجتماع يعد تحريفاً وليس ما دار بينه وبين المدرب الهولندي، خاصة وأن المعروف لدى الجميع أن هذه المحطة الإذاعية تدعم بشكل علني إدارة بارتوميو.

ونقل التقرير، تفاصيل دقيقة عن غضب ميسي، وقال: "يشعر النجم الأرجنتيني أن البعض يحاول تسليط الضوء على التوتر المتزايد بينه وبين رئيس برشلونة، حيث تردد أن الأسطورة يعتقد أن مجلس الإدارة بقيادة بارتوميو، يحاول تصويره على أنه رجل سيء لإجباره على الخروج من النادي الذي يتطلع إلى القفز من السفينة الغارقة دون البقاء للقتال والمساعدة.

وقال التقرير: "بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الذي سيتنحى عن منصبه كرئيس في نهاية الموسم المقبل، يصر على اعتزال ميسي في النادي حتى لا يتضمن إرثه بالفعل على إجبار أفضل لاعب في تاريخ النادي على الخروج قبل اعتزاله.

وتابع التقرير: "على الرغم من الاضطرابات الواضحة التي يعاني منها ميسي، إلا أن عقده يظل عائقاً كبيراً أمام مغادرته، لم يتبق أمامه عام واحد ولا يزال مقيداً بمبلغ 630 مليون جنيه استرليني، بما يوازي 700 مليون يورو.

فيما قال كومان: "لا أعرف ما إذا كان على إقناع ميسي بالبقاء أم أتركه يرحل، أنا أريد فقط اللاعبين الذين يريدون أن يكونوا داخل النادي.

وقالت صحيفة «ماركا» الإسباني، أن مسارات ميسي أصبحت غير واضحة، وإذا استمر في النادي، وحقق موسماً رائعاً وفاز برشلونة بالألقاب الموسم المقبل، فقد رأى أنه يتفق مع الرئيس وكان يعاني من مشاكل رياضية وسلوكيات، وإذا بقي ولم يؤد، فسينظر إليه على أنه يعاني من مشكلة رياضية واتجاهات لم يتم حلها.

وأضاف التقرير: "إذا غادر ميسي، فسيتأكد بارتوميو من أن صاحب الرقم 10 قد تم تصويره كخائن خلال ساعات، وتشير بعض الدلائل إلى أن بارتوميو لديه مسودة وداع جاهزة لميسي.