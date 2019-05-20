ميسي يتوج بالحذاء الذهبي

توج ليونيل ميسي نجم برشلونة بلقب هداف الدوري الإسباني هذا الموسم للمرة السادسة في مسيرته.

وتصدر الأرجنتيني قائمة هدافي الليغا برصيد 36 هدفاً، متفوقاً على الثنائي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد، ولويس سواريز مهاجم البارسا الآخر الذي سجل 21 هدفاً.

وأصبح ميسي أكثر لاعب في التاريخ تتويجاً بجائزة "بيتشيتشي" بواقع 6 مرات بالتساوي مع تيلمو زارا، أسطورة أتلتيك بلباو.

وأحرز "ليو" هدفين في المباراة التي تعادل فيها آيبار مع ضيفه برشلونة بنتيجة 2-2 أمس ضمن منافسات المرحلة الأخيرة من الدوري الإسباني.