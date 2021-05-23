ميسي يتوج هدافاً لليغا ويكسر رقم أسطورتي ريال مدريد

حصد ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة جائزة هداف الدوري الإسباني بشكل رسمي بعد انتهاء موسم 2020-2021، وذلك للمرة الخامسة على التوالي والثامنة خلال مسيرته.

وحسب شبكة "سكواكا" العالمية للإحصائيات، حصد الأرجنتيني جائزة "إل بيتشيتشي" كهداف للدوري الإسباني للموسم الخامس على التوالي برصيد 30 هدفاً.

وأضافت الشبكة أن ميسي أصبح أول لاعب في تاريخ الليغا يفوز بلقب الهداف في 5 مواسم متتالية، ليتجاوز أسطورتي ريال مدريد ألفريدو دي ستيفانو وهوغو سانشيز برصيد 4 مرات لكل منهما.

كما أصبح ميسي أكثر لاعب تتويجاً بلقب الهداف في الدوريات الخمس الكبرى برصيد 8 مرات، متفوقاً على غيرد مولر أسطورة بايرن ميونيخ الذي أحرز لقب الهداف 7 مرات.

يذكر أن أتلتيكو مدريد توج بلقب بطل الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ عام 2014 والـ 11 في تاريخه، بعد فوزه على مستضيفه بلد الوليد بنتيجة 2-1، وجاء جاره ريال وصيفاً، فيما حل برشلونة في المركز الثالث.