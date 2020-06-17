ميسي يجدد عقده مع برشلونة قريباً

زعمت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية وجود اتصالات بين إدارة برشلونة ووالد النجم ليونيل ميسي بشأن تجديد عقد نجله، ويعلم الطرفان أن الأمر يسير بشكل جيد وما هي إلا مسألة وقت ويصبح بقاء "ليو" في كامب ناو لمدة أطول حقيقة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد الأرجنتيني الحالي صيف عام 2021، وتواجد بند في هذا العقد يسمح له بأن يغادر كامب ناو مقابل شرط جزائي معين، إلا أن صلاحية هذا البند انتهت بمرور يوم 10 يونيو.

ويتبقى للبرغوث عام وحيد في عقده الحالي، لكنه بالتأكيد ليس الأخير، فتأكيدات جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، واضحة في هذا الصدد، فالحرية مطلقة للأرجنتيني في البقاء للفترة التي يراها مناسبة، تماماً كما كان الحال مع تشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا وكارليس بويول.

برشلونة ملتزم بنسبة 100% مع ميسي، وبحسب موندو ديبورتيفو، فإن المفاوضات جارية حالياً بين الإدارة والوالد والأمور تسير بإيجابية، ويتبقى فقط جلوس الطرفين سوياً لإنهاء الاتفاق ومن ثم توقيع اللاعب على عقده الجديد.

وسيواصل ميسي وفقاً للعقد الجديد الحصول على أكبر راتب في تاريخ النادي الكتالوني، وسيكون لمدة عامين مع إتاحة الفرصة للدولي الأرجنتيني بأن يقرر مصيره بالبقاء بعدها أو الرحيل كما يريد.

الهدف المشترك حالياً بين ميسي والإدارة ليس العقد، بل التركيز على ما تبقى من مباريات هذا الموسم من أجل ضمان بقاء لقب الدوري الإسباني في كتالونيا وتحقيق الحلم الأكبر بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الغائب منذ 2015.

يبدو أن ميسي، البالغ من العمر 32 عاماً، يسعى بكل قوته لذلك حقاً، وليس أدل على الأمر من صناعته لهدفي برشلونة في مباراة مايوركا يوم السبت الماضي، ثم تألقه أمام ليغانيس الثلاثاء وإحراز هدف من ركلة جزاء.

يذكر أن ميسي هو هداف الدوري الإسباني حالياً برصيد 21 هدفاً وبفارق 7 أهداف عن أقرب ملاحقيه كريم بنزيمة، في الوقت الذي يتصدر فيه برشلونة ترتيب الليغا بفارق 5 نقاط مؤقتاً عن ريال مدريد الوصيف.