ميسي يجري محادثات لإنهاء مسيرته في إنتر ميامي

قالت صحيفة "ميرور" البريطانية أن ديفيد بيكهام يحاول إقناع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي بإنهاء مسيرته في صفوف إنتر ميامي.

وانتقل "ليو" مؤخراً إلى باريس سان جيرمان بعد انتهاء عقده مع برشلونة، ووقع عقداً يمتد لموسمين مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.

لكن بيكهام تواصل مع المهاجم البالغ من العمر 34 عاماً من أجل مناقشة إمكانية انتقاله إلى الفريق الأميركي بحلول صيف عام 2023.

وتواجد ميسي في ميامي مؤخراً لشراء عقار، ويتمنى بيكهام أن يحصل من الهداف المخضرم على وعد باللعب في صفوف الفريق قبل اعتزاله كرة القدم.

يذكر أن قائد برشلونة السابق لم يشارك مع باريس سان جيرمان حتى الآن في أي لقاء بانتظار مشاركته الرسمية الأولى خلال الأيام المقبلة.