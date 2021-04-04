ميسي يحدد ثلاثة شروط لتجديد عقده مع برشلونة

قدم النجم ليونيل ميسي قائد برشلونة قائمة طلباته لرئيس النادي جوان لابورتا قبل التفاوض على تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو المقبل.

ووفقاً لوسائل إعلام إسبانية، أبلغ الأرجنتيني الرئيس بموافقته المبدئية على فكرة البقاء إلى أن يقرر الاعتزال، لكنه حدد ثلاثة شروط تمثلت بتعزيز القوة الضاربة للفريق بصفقة من الطراز العالمي واستمرار سياسة تصعيد ألمع جواهر أكاديمية لا ماسيا مع ضرورة الإبقاء على أسماء شابة مثل آنسو فاتي وبيدري.

وطلب ميسي أيضاً أن يكون التواصل مستمراً مع المدرب رونالد كومان بالإضافة إلى المزيد من الحوار مع السكرتير الفني رومان بلانز والرئيس لابورتا نفسه.

وكان الهداف التاريخي لبرشلونة قاب قوسين أو أدنى من الرحيل خلال انتقالات اللاعبين الصيفية الماضية ضمن توابع الخسارة المذلة على يد بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.