ميسي يحدد مستقبله مع باريس سان جيرمان بعد كأس العالم 2022

أكد الصحفي فابريتسيو رومانو أن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان سيحدد مستقبله بعد نهاية بطولة كأس العالم قطر 2022 مطلع العام القادم.

وما زال غير واضحٍ بعد ما إذا كان "ليو" سيستمر مع الباريسيين الموسم المقبل أو سيختار العودة إلى برشلونة فريقه السابق.

ويتطلع الطرفان لتأمين خدمات اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية صيف عام 2023، والذي لا يفكر حالياً بمصيره مفضلاً التركيز على ما يقدمه حالياً مع سان جيرمان وعلى المونديال القطري في نوفمبر.

برشلونة يتطلع لاستعادة ميسي

ويحلم البارسا برئاسة جوان لابورتا في إعادة المهاجم البالغ من العمر 35 إلى ملعب سبوتيفاي كامب ناو في أقرب وقتٍ ممكن، كما أن المدير الفني تشافي هيرنانديز يريد العمل مع زميله السابق من جديد.

ويرتبط ميسي بعقدٍ مع باريس سان جيرمان يمتد حتى الثلاثين من يونيو لعام 2023، مع إمكانية التمديد لموسم آخر أو الرحيل دون مقابل في ذلك التاريخ.